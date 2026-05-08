岡山県苫田郡鏡野町に位置する奥津温泉は、吉井川の清流沿いに広がる静かな温泉地です。その歴史は古く、江戸時代に津山藩主・森忠政がその泉質の良さを独占するために鍵をかけて一般の入浴を禁じたという「鍵湯（かぎゆ）」の伝説が残っています。泉質は、アルカリ性の単純温泉で、漂白成分を含んでいることから、「美人の湯」「美肌の湯」として親しまれてきました。入浴後は肌が白くすべすべになると評判で、特に女性客から高い