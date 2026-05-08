中国では5月1日から5日がメーデー5連休となった。中国交通運輸部によると、連休中に地域またぎで移動した人の数は延べ15億1700万に達し、過去最多を更新した。5連休中、中国において地域跨ぎで移動した人の数は延べ15億1712万8000人で、1日当たり平均延べ3億342万5600人、前年同期比3．49％増だった。鉄道の利用者は延べ1億637万7000人で、1日当たり平均延べ2127万5400人、前年同期比4．6％増だった。道路で移動（高速道路および一