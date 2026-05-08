指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開しました。【写真】大谷映美里の目つきが鋭い幼少期ショット「ギャン可愛いいいいいい」大谷さんは「こどもの日」とつづり、2枚の写真を投稿。体操服姿で周囲の子どもたちが踊る中、1人だけむすっとした表情で立ち尽くす姿や、先生をじっと見つめる様子が収められています。幼いな