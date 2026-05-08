埼玉の「新・大動脈」16年越し“完成”に喜びの声！2026年も4月後半を迎え、待ちに待ったゴールデンウィークの季節となりました。連休を利用してクルマで遠出を計画している人も多いなか、埼玉県北部を走るドライバーの間で「劇的に移動がラクになった」と熱い視線を集めている新しい道があります。【画像】「すげぇぇ…！！」 これがメチャ便利な 「埼玉の新バイパス」です！（6枚）それが、2025年12月20日に全線での供用が