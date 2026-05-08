【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,596.97 ▼313.62（5/7）NASDAQ：25,806.20 ▼32.75（5/7） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って反落となりました。米国がイランに示した停戦合意をイラン側が受け入れるか否かが明らかになっておらず、停戦合意の先行きの不透明さから売りが優勢となりました。また、サウジアラビアとクウェートが自国内の米軍基地の使用制限を解除したことから、米国