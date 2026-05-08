SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ミニタンクトップ姿での自身のパネルとの台湾ショットを公開した。「台湾のPEACHJOHNの広告見に行ってきたこんなにでっかい私が3こも並んでます」とつづり、ミニタンクトップ姿で自身のパネル前に立っている台湾ショットをアップ。「PJの海外ミューズやらせていただいてもう3年目！！台湾の皆さんはぜひ遊びに行ってみてね日本の