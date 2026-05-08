ＭＬＢ公式サイトは７日（日本時間８日）に「先発投手パワーランキング」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１位に選出された。４月２３日（同２４日）の発表では７位だった。開幕から投打二刀流でローテーションを守り、３、４月の月間ＭＶＰを投手部門で初受賞。４月までの５試合に先発して２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績。５日（同６日）のアストロズ戦は完封勝利を挙げたエンゼルス時代の２３年７月２７