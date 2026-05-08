警察によりますと、８日午前７時ごろ、九州自動車道の上り線・鹿児島本線料金所付近でワゴン車の単独事故がありました。ワゴン車には複数人が乗っていましたが、けがをした人はいないということです。 事故処理などのため、現場付近は通れる車線が少なくなっていて、ネクスコ西日本によりますと、午前８時現在、九州道は鹿児島本線料金所付近からおよそ４キロの渋滞が発生しています。 ・ ・ ・