ぐっすり眠れてすっきり目覚められる理想の睡眠パターンとは ノンレム睡眠とレム睡眠を4～5回くり返す 夜になるにつれて、眠りを促すホルモンであるメラトニンの分泌が少しずつ増えると、体温、血圧、脈拍が下がり、自然と眠くなっていきます。 くわえて、起きてから約14～16時間も経っていれば、睡眠圧（眠りたい欲求）も十分高まっているので、多くの人は通常、ベッドに入って目を閉じて、10分程度で入