スクワット後はすぐに食べてもOK？【スクワット/ダイエットQ&A】 運動後30分程度空ければOK！ 通常のスポーツ活動では筋肉に血液が大量に集まって内臓の血流が低下するため、運動直後の食事は胃腸に負担がかかります。 ただし本書『世界一やせるスクワット』の運動は短時間ですので、運動後30分程度空ければOK