警察によりますと7日午後2時半ごろ、福岡市中央区港で「道路に穴が開いている」と110番通報がありました。現場は片側1車線の市道「舞鶴港線」で、陥没した部分は幅約1メートル、深さ約1.7メートルでした。陥没に気付かずに通行した軽乗用車の車体の一部が破損したということです。ケガ人は確認されていません。陥没した道路の復旧作業は7日夜に終了しましたが、福岡市は8日朝も通行を規制して安全を確認するということ