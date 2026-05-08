東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.01高値184.24安値183.50 185.07ハイブレイク 184.66抵抗2 184.33抵抗1 183.92ピボット 183.59支持1 183.18支持2 182.85ローブレイク ポンド円 終値212.66高値213.12安値212.30 213.91ハイブレイク 213.51抵抗2 213.09抵抗1 212.69ピボット 212.27支持1 211.87支持2 211.45ロ&#1254