東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.51高値9.63安値9.50 9.72ハイブレイク 9.68抵抗2 9.59抵抗1 9.55ピボット 9.46支持1 9.42支持2 9.33ローブレイク シンガポールドル円 終値123.68高値123.79安値123.13 124.60ハイブレイク 124.19抵抗2 123.94抵抗1 123.53ピボット 123.28支持1 122.87支持2 122.62ローブレイ