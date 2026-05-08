東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7209高値0.7264安値0.7205 0.7306ハイブレイク 0.7285抵抗2 0.7247抵抗1 0.7226ピボット 0.7188支持1 0.7167支持2 0.7129ローブレイク キーウィドル 終値0.5940高値0.5983安値0.5937 0.6016ハイブレイク 0.5999抵抗2 0.5970抵抗1 0.5953ピボット 0.5924支持1 0.5907