アメリカ中央軍は海軍のミサイル駆逐艦がホルムズ海峡を通過中に、イランから攻撃を受けたためイランの軍関連の施設を攻撃したと発表しました。【映像】米中央軍 自衛のためイランに対し攻撃で応じたと発表アメリカ中央軍は7日の声明で、海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過しオマーン湾に向かう際に、イランからの無差別攻撃を受けたとし、自衛のための攻撃で応じたと発表しました。また、アメリカ中央軍はイラン