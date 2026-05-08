ドジャース、マックス・マンシー内野手の妻・ケリーさんが７日（日本時間８日）、自身のインスタグラムに新規投稿。長男・ワイアットくんが３歳の誕生日を迎えた際に開催した豪華なパーティーの様子を公開した。会場にはトラクターやクレーン車など男の子が興味を持ちそうな装飾が施され、「今まで一緒に思い出を築いてくれてありがとう」とのメッセージも。長女・ソフィアちゃんは蛍光ベストを着込み、生まれたばかりの次女・