厚生労働省は８日午前、３月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価の変動を反映した労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・０％増で、３か月連続のプラスとなった。名目賃金である現金給与総額は同２・７％増の３１万７２５４円で、５１か月連続のプラスだった。主に基本給を指す「所定内給与」は同３・２％増、残業代などを含めた「きまって支給する給与」も同３・０％増となった。