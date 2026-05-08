本日5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、タイムマシーン3号（関太、山本浩司）と宮下草薙（宮下兼史鷹、草薙航基）が、知られざる群馬の魅力を紹介する「タイムマシーン3号vs宮下草薙プレゼンバトル」の第2弾が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！関のプレゼンで訪れたのは、普段はテレビ取材NGで予約が取れない超有名すし店。取材ができた意外な理由に驚きつつ、一同はこだわり抜かれたすしを