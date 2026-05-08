UEFAヨーロッパリーグ(EL)とUEFAカンファレンスリーグ(ECL)の準決勝が7日、各地で行われ、今季の欧州カップ戦の決勝カードが決まった。これに伴い、来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)にはイングランド勢とスペイン勢からそれぞれ5チームずつが出場することに決まった。欧州CLの出場権争いは過去5年間の成績によって事前に配分された出場枠に加え、今季の欧州カップ戦成績に基づくUEFA協会係数ランキング上位2か国に「追