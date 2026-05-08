・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２７６．９５（－１６１．７１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６６３．６１（－２５５．０８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２０２．０８（－９７．３４） ・ロシア・ＲＴＳ １１０４．１４（＋１．２３） 出所：MINKABU PRESS