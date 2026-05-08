・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９４．８１ドル（－０．２７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７１０．９ドル（＋１６．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７９７０．１セント（＋２８９．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０１．７５セント（－４．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５２．７