７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１３．６２ドル安の４万９５９６．９７ドルと３日ぶり反落。ホルムズ海峡付近で複数の爆発音があったとの報道などを背景に、イラン紛争が終結に向かうとの楽観が後退。主力株に対して利益確定目的の売りが出た。 キャタピラー＜CAT＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が軟調。スナップ＜SNAP＞が売られ、ワールプール＜WHR＞や