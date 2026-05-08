大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずきさんは5月1日、自身のInstagramを更新。横浜スタジアムで行われた阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズの試合を観戦したことを報告した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「野球観戦デートしよ」と書き出された投稿で、もえあずさんはチェック柄の阪神ユニフォ