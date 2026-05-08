8日午前8時31分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と富岡町です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県楢葉町富岡町■震度2□福島県いわき市相馬市南相馬市福島広野