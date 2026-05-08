【モスクワ共同】ロシア外務省は7日、アルメニアで開かれた欧州連合（EU）加盟国と近隣諸国の連合体、欧州政治共同体（EPC）首脳会合で、ウクライナのゼレンスキー大統領に演説の場を提供したとして、アルメニア大使を呼び出し抗議したと発表した。発表によると、ロシアのガルージン外務次官はアルメニア大使に「ゼレンスキー氏がロシアに対するテロの脅迫を述べる場を提供したことは断固として受け入れられない」と伝えた。