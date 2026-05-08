【ローマ＝倉茂由美子】米国出身初のローマ教皇レオ１４世（７０）は、８日で就任から１年を迎える。就任当初は慎重な言動で「控えめ」と評されたが、イラン攻撃を巡ってトランプ政権への批判をためらわず、存在感を高めている。前教皇フランシスコの教会改革を踏襲しつつ、伝統を重んじる姿勢から教会内の保守派の支持も広がっている。イラン巡り応酬「誰かが批判するのであれば、事実に基づくべきだ。教会が長年、核兵器に反