今年3月の実質賃金が発表され、前年同月比で3か月連続のプラスになりました。厚生労働省が発表した「毎月勤労統計」の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年3月の1人あたりの給与は平均31万7254円で、前の年の同じ月と比べて2.7％増え、51か月連続のプラスです。また、物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて1.0％増え、3か月連続のプラスとなりました。厚労省は、各種手当や残業代を除