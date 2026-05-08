5月22日よりPrime Videoにて独占配信される二宮和也×若林正恭（オードリー）MCのバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』より、“究極の心理ゲーム”が加速する予告映像、キービジュアルが解禁された。【動画】豪華な参加者たちが翻弄される!?『シークレットNGハウス Season2』予告『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮