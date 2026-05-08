阪神・才木浩人投手らが１０日の「ＮＰＢマザーズデー２０２６」で、アドバイザリー契約を結ぶＳＳＫ社の特別アイテムを使用する。当日のＤｅＮＡ戦（甲子園）は才木が先発予定。２０２４年５月１２日の母の日（ＤｅＮＡ、横浜）は４安打完封を飾っており、その再現に期待がかかる。