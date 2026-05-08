U-17アジアカップサッカーU-17日本代表は現地5日、サウジアラビアで行われているAFC U-17アジアカップのグループリーグ初戦でカタール代表と対戦。3-1で逆転勝利した。昨年、16歳ながらFC東京とプロ契約を果たし、既にJ1デビューも果たしているMF北原槙が、左サイドを独走して決めたゴールには、日本ファンから称賛の声が相次いでいる。前半に1点を先制された日本だったが、後半6分に10番を背負うエース、北原のFKの折り返しか