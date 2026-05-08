モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が中華街を満喫した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ちゅーかがいっ」とつづり、餃子の絵文字を付けたみりちゃむ。活気に満ちた中華街を舞台に、レザー×デニムの甘辛コーデをまとい、北京ダックやいちご飴を堪能する食べ歩きショットを披露した。この投稿には「おでこ全開のみりあ様もお美しい」「可愛いですよね」「ちゃむといちごアメ最高だね〜」「彼女感すごいな笑」