歌手のシャキーラのリオデジャネイロでの大規模公演直前に、94歳の父が脳卒中で緊急搬送されていたことが分かった。2日にコパカバーナで行われた無料コンサートでシャキーラは、およそ200万人の観客を前にステージに立っていたが、実は父ウィリアムさんが倒れたというニュースを受け、開始時間をおよそ1時間半遅らせていた。 【写真】プロの気概人だらけの会場で緊急事態を感じさせない