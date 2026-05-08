誰かが敗れたら誰かが取り返す。これでこそチーム戦だ。TEAM雷電・本田朋広（連盟）が5月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板。終盤でダメ押しの6000オールを炸裂させるなどでトップを飾った。【映像】貴公子のヤンチャすぎる“攻めの麻雀”（特大加点の様子）1試合目にラスを引いた萩原聖人（連盟）のマイナスを見事に取り返した。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、B