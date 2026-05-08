NewJeans（ニュージーンズ）のMINJI（ミンジ、22）と復帰協議中の所属事務所ADOR（アドア）側が、韓国メディアに前向きなコメントを伝えた。韓国メディアのエクスポーツは7日「ADORは『ミンジ復帰は肯定的な協議中』4人組のカムバックに期待感」の見出しで、ADOR側のコメントを紹介した。記事では「ADOR側は7日、当社に対し、ミンジの復帰に関して『今後の活動について社内で議論を継続している。具体的な事項については現在別途お