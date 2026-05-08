屋根なしは使い勝手を追及した結果？2026年4月22―24日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開かれた国際海事展「SEA JAPAN」にて、499総トン型内航RORO船「しーかーご2」を公開しました。各種のデジタル技術を採用した最新鋭のRORO船（トレーラーなどが自走で船内へ入れる貨物船）の実船が、ビッグサイト横の岸壁にてお披露目されました。 【写真48枚】これが最新鋭「屋根なしRORO船」です！同船は内航ミライ研究会から発足