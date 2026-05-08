ノースアトランティック航空は、コスト削減のため人員を削減し、オフィスを縮小する。管理部門の従業員の35％にあたる約75人を削減するほか、一部のオフィス機能を統合する。本社をアレンダールからオスロに移転する。この他に、乗務員の一時帰休、給与の一時的な削減、より柔軟な拠点構造、契約の簡素化などにより、年間5,000万米ドルの削減を見込む。