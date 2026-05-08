GWが明けた週末、中野セントラルパークが麻辣の熱気に包まれる。2026年5月9日と10日の2日間、例年人気の「四川フェス2026@中野麻婆豆腐商店街」が開催される。2017年のスタートから8回目、累計動員50万人を超えるという食フェスで、今年は麻婆豆腐26種を含む個性豊かなラインナップが中野に勢揃いする。入場無料。発祥の老舗から羊肉・ジビエ・スパイス系まで、異次元のラインナップ！飲食ブースとして並ぶのは麻婆豆腐発祥の店で