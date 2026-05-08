明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【文化人部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：有働由美子2位は、フリーアナウンサーの有働由美子さんでした。知性的でコミュニケーション能力が高く、状況を整理して伝えてくれそうな点が理想の上司像として支持されました。専門知識や経験に基づ