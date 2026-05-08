緊迫の場面。美人ポーカープレーヤーが必要なカードを続けて引き切る強烈な展開に、解説も思わず声を漏らした。【映像】美人すぎる勝負師、連続“神引き”でレア役完成美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第4回が5月2日に配信。予選テーブルBの終盤、“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子がターン、リバーで勝負を大きく動かし、鮮やかな逆転勝利