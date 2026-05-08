トランプ大統領は、全米の子どもたちに身体能力を競わせ、成績優秀者を表彰する「大統領体力テスト」の復活に関連する大統領令に署名した。【映像】歴代大統領のキャラと交流＆「YMCA」を踊るトランプ氏これに伴い5日、ホワイトハウスで行われたイベントでトランプ氏を出迎えたのが、大きな顔が特徴的なナゾのキャラクターたち。彼らは、地元チーム、「ワシントン・ナショナルズ」のマスコットキャラクターで、初代大統領の