子ども・子育て支援金は、令和8年度から徴収が始まりました。1ヶ月ごとの金額は大きくはありませんが、人によっては想定したよりも多く引かれていると感じる場合もあるかもしれません。 子ども・子育て支援金は、社会保険料の決まり方を知っていると、自分が支払う金額の目安が分かります。 今回は、子ども・子育て支援金の概要や金額の決まり方などについてご紹介します。 子ども・子育て支援金の概要 子