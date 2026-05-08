歌手のチャン・ジェインが“本業復帰”を知らせた。チャン・ジェインは5月5日にインスタグラムを更新。【写真】チャン・ジェインの素肌コート姿「カリフォルニアの思い出。5月中旬にバンドの新曲が出ます」とコメントを添え、複数の写真を投稿して近況を伝えた。公開された写真の彼女は、カリフォルニアの異国情緒あふれる風景を背景に、洗練されたビジュアルを披露。ブラックレースが印象的なスリップ風インナーを着用し、華奢な