日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は７日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」がメキシコ大統領官邸を訪問したことを報じた。現在、世界ツアー中でメキシコを訪れているＢＴＳは６日（日本時間７日）、メキシコ市にある大統領官邸でクラウディア・シェインバウム大統領と会談。番組では官邸バルコニーに大統領とともに現れ、ＢＴＳをひと目見ようと集結した約５万人のファンにあいさつしたことを紹介