右腹斜筋の張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているムーキー・ベッツ内野手（３３）が、早ければ１１日（日本時間１２日）の本拠地・ジャイアンツ戦から復帰する可能性があると７日（同８日）、ジ・アスレチックのファビアン・アルダヤ記者が伝えた。ベッツは８、９日に参加３Ａで実戦出場する予定で、同記者は「関係者によれば、ベッツは日曜日にロサンゼルスへ戻る予定で、球団が状態を確認したうえで、月曜のジャイアンツ戦