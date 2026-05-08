【ナイロビ共同】西アフリカ・マリ中部で6日、国際テロ組織アルカイダ系の過激派「イスラムとムスリムの支援団」（JNIM）が二つの村を襲撃し、自警団員や住民計約50人を殺害した。ロイター通信が7日報じた。マリではJNIMと反政府勢力が軍事政権側と戦闘を続けている。JNIMと遊牧民トゥアレグのアザワド解放戦線（FLA）は4月25日、共同で複数都市への一斉攻撃を開始。JNIMは首都バマコに通じる一部の幹線道路を封鎖している。軍