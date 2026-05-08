ドルチェ＆ガッバーナから、繊細なライトピンクのボトルで人気を集める「マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」に、数量限定のハート型スモールサイズが仲間入り♡2026年5月7日（木）より発売される20mLサイズは、持ち運びしやすい可愛らしさとラグジュアリー感を兼ね備えた特別なアイテム。自分らしさや情熱を讃える、ロマンティックな香りの魅力をご紹介します♪ ハ&