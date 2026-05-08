東京・日本橋の路上で46歳の男性が車にひかれ死亡しました。警視庁は車を運転していた44歳の男をひき逃げの疑いで逮捕しました。【映像】現場周辺を捜査する様子男は「人とぶつかったとは思いたくなかったので、走り去った」と容疑を認めています。7日午前3時半ごろ、中央区日本橋の路上で石元大祐さん（46）が路上で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警視庁は石元さんを車でひいたにも関わらず、そのまま逃