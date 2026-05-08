広島・新井貴浩監督（４９）が７日までに、坂倉将吾捕手（２７）の三塁起用について「もちろん（ある）。普通に守れるから」と前向きに語った。坂倉は４月１８日のＤｅＮＡ戦（マツダ）を最後に捕手でのスタメンはなく、現在は８試合連続「４番・一塁」で出場中。それに伴い、チームトップタイの４本塁打をマークしているモンテロは、ベンチスタートが増加している。坂倉を三塁で起用できれば一塁・モンテロ、三塁・坂倉の併