俳優・宮粼優（２５）が初志貫徹で、目標へと突き進んでいる。放送中のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（後９・００）に主人公・伍鉄の勤務する大学で宇宙物理の研究をするポストドクター役で出演中で、初の日曜劇場出演に「ドラマの中で、私にとって特別なもの」と喜ぶ。昨年出演したネットフリックスシリーズ「グラスハート」では、ヒロイン兼天才ドラマー役として話題を呼んだ。ドラム特訓を１年間やり通した“努力の人”