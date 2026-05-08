タレントの重盛さと美（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘア＆美くびれ“自慢”ショットを公開した。「改めてまして…髪の毛切りましたっ@ryoooooooooooooooo天才美容師森田怜さん作」とつづり、ミニニット＆デニム姿で、カットしたての新ヘア姿の写真をアップ。ハッシュタグで「髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」「YouTube見てね」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「可愛い〜似合ってま